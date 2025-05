Stand: 08.05.2025 07:15 Uhr Sassnitz: Sporthalle wird zum interaktiven Spielfeld

Die Grundschule in Sassnitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) nutzt als erste Schule in Mecklenburg-Vorpommern ein innovatives Techniksystem für den Schulalltag. Das sogenannte Lü-System projiziert mit Hilfe von 3D-Kameras interaktive Elemente auf die Wände der Sporthalle, um Schülerinnen und Schüler beispielsweise bei Ballwurfübungen zu unterstützen. Das System biete eine große Auswahl und könne darüber hinaus in vielen anderen Unterrichtsfächern genutzt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Das in der Grundschule Sassnitz installierte Lü-System wurde mit Fördermitteln aus dem DigitalPakt Schule angeschafft. Insgesamt 140.492 Euro hatte die Grundschule erhalten.

