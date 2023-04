Stralsund lässt Gorch Fock für zehn Millionen Euro reparieren Stand: 19.04.2023 18:49 Uhr Stralsund lässt ein maritimes Wahrzeichen der Hansestadt reparieren und sorgt gleichzeitig für Arbeit auf dem eigenen maritimen Industrie- und Gewerbepark.

Nach dem kürzlich erfolgten Kauf lässt die Stadt Stralsund das ehemalige Segelschulschiff Gorch Fock 1 für mehrere Millionen Euro umfassend reparieren. Den Zuschlag habe die Stralsunder Tochter des norwegischen Schiffbauers Fosen Yard erhalten, bestätigte die Stadtverwaltung nach einer Sondersitzung der Bürgerschaft am Mittwoch auf Anfrage.

Damit sorgt die Stadt gleichzeitig bei einem wichtigen Pächter des stadteigenen maritimen Industrie- und Gewerbeparks für Arbeit. "Die Instandsetzung der Gorch Fock soll überwiegend in der großen Schiffbauhalle stattfinden", erklärte Carsten Stellamanns, Geschäftsführer der Fosen Stralsund. Fosen ist Mieter der großen Halle, hatte aber bis auf die Instandsetzung und Wartung einer Hochgeschwindigkeitsfähre bis zuletzt keine Aufträge.

Reparatur der "Gorch Fock 1" soll im Mai beginnen

Noch im Mai soll das Schiff laut Stadt auf die ehemalige Volkswerft verlegt und repariert und instandgesetzt werden. Insgesamt stünden mehr als zehn Millionen Euro zur Verfügung. Davon seien 9,5 Millionen Euro Fördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern sowie der Eigenanteil der Kommune. Letzterer werde komplett vom Verein Tall-Ship Friends - dem ehemaligen Eigner und auch künftigen Betreiber - übernommen. Es müssten keine kommunalen Gelder aufgewendet werden.

Dreimaster ist maritimes Wahrzeichen der Stadt

Erst im Februar hatte die Bürgerschaft dem Kauf des Schiffes zugestimmt. Konkrete Reparaturarbeiten an der Dreimastbark seien die Wiederherstellung der dauerhaften Schwimmfähigkeit sowie die Sicherung der Stand- und Funktionssicherheit der Takelage des Schiffes. Es soll auch künftig als Museumsschiff in Stralsund betrieben werden. "Mit den Vergaben können wir den 'Weißen Schwan der Ostsee' nun dauerhaft als maritimes Wahrzeichen in unserem Stadtbild erhalten", freute sich Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU).

Stadt Stralsund kauft Werftgelände und entwickelt Gewerbepark

Vor über einem Jahr hatte die Stadt die Stralsunder Werft von der insolventen MV-Werften-Gruppe übernommen, um einen Gewerbepark zu entwickeln. Fosen war einer der ersten Pächter. Die Gorch Fock 1 wurde nach Angaben des Fördervereins 1933 in Hamburg bei Blohm+Voss in nur 100 Tagen gebaut und segelte unter deutscher, sowjetischer und ukrainischer Flagge, bevor es 2003 wieder nach Stralsund zurückkehrte, damals unter dem Namen "Towarischtsch" (Genosse).

Der Name Gorch Fock geht auf den gleichnamigen Schriftsteller zurück. Die "Gorch Fock 1" begründete 1933 auch eine Schiffsklasse, die insgesamt sechs Schiffe umfasste, darunter auch das jüngste 1958 gebaute Schwesterschiff und derzeitige Segelschiff der Deutschen Marine, das ebenfalls den Namen «Gorch Fock» trägt.

