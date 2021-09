Stralsund feiert 150. Jubiläum des Bismarck-Herings Stand: 03.09.2021 14:51 Uhr In Stralsund wurde vor 150 Jahren der erste "Bismarck"-Hering verkauft. Das Jubiläum wird an diesem Wochenende in der Hansestadt gefeiert.

Vor 150 Jahren hat der Stralsunder Kaufmann Johann Wiechmann zum ersten Mal seine eingelegten Heringslappen als "Bismarck"-Heringe verkauft. Der damalige Reichskanzler Otto von Bismarck (1815 – 1898) hatte ihm gestattet, den Fisch unter seinem Namen zu vermarkten. Dank der Popularität des "Eisernen Kanzlers" wurden damals nicht nur Straßen und Plätze nach ihm benannt, sondern auch Gemüse, Obst oder Fleisch-Gerichte.

Bismarcks-Nachfahren beim Jubiläumsschmaus

Das Privileg, den Familiennamen nutzen zu dürfen, haben die Bismarcks den Nachfolgern Wiechmanns 2008 noch einmal bestätigt. Inzwischen betreibt Mathias Schilling das Geschäft in der Stralsunder Heilgeiststraße, das einst Wiechmann gehörte. An diesem Wochenende steht direkt vor dem Fischhandel eine sehr lange Festtafel. Auf den Tischen: der nach Originalrezept, so Schilling, in süß-saurer Marinade eingelegte Hering. Zum Jubiläum wollen auch einige von Bismarcks Nachkommen zum Heringsschmaus in Stralsund vorbeischauen. Am Donnerstag bekam bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein kleines Jubiläums-Fass mit der Stralsunder Delikatesse, als sie zum Abschied aus ihrem Bundestagswahlkreis in der Hansestadt war.

Abschied vom Arme-Leute-Fisch

Mathias Schilling bemüht sich um den Erhalt der Fischertradition in Vorpommern. Er prophezeit, dass der Hering kein Arme-Leute-Fisch mehr sein wird, sondern eine kostbare Delikatesse. Schließlich sei der Bestand des Ostseeherings gefährdet, die Fischer dürfen von Jahr zu Jahr weniger Hering fangen.

