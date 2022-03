Stralsund: Fluggesellschaft Sundair auf Wachstumskurs Stand: 20.03.2022 13:10 Uhr Die Stralsunder Fluggesellschaft Sundair will gut ein Jahr nach der wirtschaftlichen Sanierung wieder wachsen. Inzwischen beschäftigt die Airline aus Vorpommern gut 300 Mitarbeitende - und es sollen noch mehr werden.

"Wir stellen etwa 40 bis 50 neue Leute ein, hauptsächlich im Flugbetrieb, also im fliegenden Personal", kündigte der Geschäftsführer Marcos Rosello an. Außerdem werde in Stralsund Personal für die Buchhaltung, die IT und den Kundenservice gesucht. "Wir hatten allein im letzten Jahr einen Zuwachs von 10 Prozent in Stralsund. Wir könnten dort, wenn wir das Personal finden, weiter wachsen und wollen das auch", so Rosello. Auch die Buchungszahlen steigen ihm zufolge.

AUDIO: SundAir auf Wachstumskurs (2 Min) SundAir auf Wachstumskurs (2 Min)

Zahlreiche Vorbuchungen für den Sommer

Für den Sommer verzeichnet Sundair nach eigenen Angaben bereits mehr Vorbuchungen als in den vergangenen fünf Jahren. Das Unternehmen erwartet daher eine sehr gute Auslastung der Maschinen. "Viele Menschen wollen nach zwei Jahren Corona weg in den Süden", so Rossello. Die Flugzeug-Flotte aber solle erstmal bei einer Anzahl von fünf Airbus-Maschinen bleiben, denn der um 45 Prozent gestiegene Rohölpreis habe derzeit auch Auswirkungen auf die Preise beim Flugbenzin. Deswegen sei eine Erweiterung der Flotte aufgrund der Weltmarktlage und des Krieges in der Ukraine derzeit nicht planbar.

Dieses Thema im Programm: Die Nachrichten | 20.03.2022 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Airbus