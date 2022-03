Siemerling-Preis geht an Rettungshunde-Führer Gabriel Fibinger Stand: 16.03.2022 13:30 Uhr Der 54-Jährige ist Vorsitzender der Rettungshundestaffel "Vier Tore". Seit 20 Jahren engagiert er sich für die Arbeit mit den Tieren in MV. Dafür soll er nun Mitte Mai in Neubrandenburg geehrt werden.

Der diesjährige Siemerling-Sozialpreis geht an Gabriel Fibinger aus Kleeth (Mecklenburgische Seenplatte). Der 54-Jährige wird für seine Verdienste um den Aufbau des Rettungshundewesens in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Das hat der Dreikönigsverein am Mittwoch in Neubrandenburg mitgeteilt. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Ehrung ist am 12. Mai in Neubrandenburg geplant.

Engagement seit rund 20 Jahren

Fibinger ist Vorsitzender der Rettungshundestaffel "Vier Tore". Seit 20 Jahren engagiert er sich ehrenamtlich für die Arbeit mit Rettungshunden - anfangs in der Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes, die er 2002 gründete. Ein Jahr wurde die Rettungshundestaffel "Vier Tore" gegründet. Die Staffel hat derzeit 22 aktive Mitglieder, zehn Rettungshunde sowie 22 weitere Hunde in Ausbildung.

Suche nach Vermissten und Katastrophen-Einsatz

Eingesetzt werden die Rettungshunde und ihre Ausbilder vorrangig bei der Suche nach Vermissten und bei Katastrophen. So wird die Rettungshundestaffel "Vier Tore" jährlich bei bis zu 30 Vermisstenfällen in MV alarmiert. Im Einsatz waren Gabriel Fibinger und seine Frau Beate auch auf den Philippinen nach dem Taifun "Haiyan" (2013) und nach einem Erdbeben in Nepal (2015).

Auszeichnugn zuletzt im Jahr 2020

Zuletzt wurde der Siemerling-Sozialpreis 2020 an den Rostocker Kirchenmusiker Professor Hartwig Eschenburg vergeben. Danach war die Preisvergabe 2021 wegen der Pandemie für ein Jahr ausgesetzt worden. Der 1994 begründete Siemerling-Sozialpreis ehrt Menschen, die sich besonders um christlich-humanistische, kulturelle oder soziale Werte verdient gemacht haben.

