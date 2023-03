Seniorenticket in MV kommt im Sommer Stand: 25.03.2023 07:00 Uhr Die rot-rote Landesregierung will das geplante Seniorenticket in Mecklenburg-Vorpommern spätestens am 1. September einführen. Dann sollen über 60-Jährige für 29 Euro im Monat mit dem Nahverkehr im Nordosten fahren können.

In Mecklenburg-Vorpommern soll in diesem Sommer das Seniorenticket eingeführt werden. Damit können alle über 60-Jährigen für 29 Euro pro Monat landesweit Bus und Bahn nutzen. Geplant ist, das 49-Euro-Deutschlandticket für Senioren im Nordosten verbilligt anzubieten. Der Nachlass von 20 Euro wird durch das Land getragen. Das Seniorenticket soll sowohl online als auch an Verkaufsstellen, die das Deutschlandticket anbieten, erhältlich sein.

Einführung spätestens am 1. September

Der genaue Einführungstermin steht noch nicht fest. Laut einem Sprecher des Wirtschaftsministeriums soll das Ticket aber im dritten Quartal, also spätestes zum 1. September, kommen. Eigentlich wollte die rot-rote Koalition das Seniorenticket schon zum Jahresanfang anbieten. Durch die Diskussionen über die Ausgestaltung und Finanzierung des Deutschlandtickets wurde der Termin aber verschoben. Das Seniorenticket ist Bestandteil des Koalitionsvertrages der Landesregierung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 25.03.2023 | 07:00 Uhr