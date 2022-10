Stand: 25.10.2022 08:42 Uhr Sellin: Rettungseinsatz an der Seebrücke

In Sellin auf Rügen ist am Montag ein Mann von der Seebrücke gesprungen. Nach Angaben der Polizei war ein Notruf wegen eines offenbar verwirrten Mannes eingegangen. Als die Beamten sich dem 46-Jährigen näherten, sprang er ins Wasser. Statt den ihm zugeworfenen Rettungsring zu greifen, schwamm er fort. Der Mann konnte später von Rettungsschwimmern und Feuerwehrleuten mit einem Boot an Land gebracht werden.

