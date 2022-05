Seehafen Rostock: Neue Routen wegen Russland-Sanktionen

Stand: 17.05.2022 11:15 Uhr

Die Russland-Sanktionen, der Krieg in der Ukraine sowie die Lieferengpässe überall in der Welt sind auch am Rostocker Seehafen zu spüren. Das Geschäft an den Kaikanten in MV verändert sich gerade - das bringt einige Überraschungen mit sich.