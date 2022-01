Schwesig hält weiterhin an Nord Stream 2 fest Stand: 21.01.2022 06:41 Uhr Im Gegensatz zur Bundesregierung hält Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) ohne Abstriche an der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fest.

So hoffe sie weiterhin auf ein schnelles Verfahren zur Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, sagte Schwesig in einer Video-Botschaft an den Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft.

Die Pipeline werde dringend gebraucht

Die Pipeline ist fertig, sie soll Teile Europas - unter Umgehung Polens und der Ukraine - mit russischem Gas beliefern. Noch aber gibt es dafür keine EU-Genehmigung. Wegen eines möglicherweise bevorstehenden Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine hatte Bundeskanzler Scholz (SPD) erklärt, dass auch über die Pipeline diskutiert werden müsse, wenn es zu einer militärischen Intervention gegen die Ukraine komme. Auch Außenministerin Baerbock (Grüne) stellte Nord Stream 2 in diesem Fall in Frage, sie sprach von hohen Kosten für Russland.

Ministerpräsidentin Schwesig dagegen hält an der Leitung ohne Einschränkungen fest, die Pipeline werde dringend gebraucht. Im Umgang mit Russland als Wirtschaftspartner müsse es Dialog und Begegnung geben. US-Außenminister Blinken hatte bei einem Besuch in Berlin gesagt, die Genehmigung von Nord Stream 2 könne ein Druckmittel in dem Ukraine-Konflikt sein - nicht für Russland, sondern für Deutschland, die USA und ihre Verbündeten.

