Schwesig: Sanktionen schrittweise abbauen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich für eine neue Entspannungspolitik gegenüber Russland ausgesprochen. In einer Aktuellen Stunde am Mittwoch im Landtag warb sie dafür, "zu einem schrittweisen, wechselseitigen Abbau der Sanktionen zu kommen" und im Dialog zu bleiben, "weil Russland unser Partner ist, aber auch weil sich viele internationale Konflikte nur gemeinsam mit Russland lösen lassen", so die Ministerpräsidentin.

Schwesig erinnert an Brandt und Bahr

Schwesig bezog sich in ihrer Rede auf die Deutsche Einheit und die zuvor eingeleitete Entspannungspolitik. Willy Brandt und Egon Bahr hätten seinerzeit teils gegen massive Kritik auf Dialog gesetzt. Das müsse heute auch der Weg sein, so Schwesig. Durch die regionale Partnerschaft mit dem Leningrader Gebiet leiste Mecklenburg-Vorpommern einen Beitrag, um gegenseitig im Gespräch zu bleiben.

Sanktionen nach Krim-Annexion 2014

Die EU hatte als Reaktion auf die Annexion der Krim im Jahr 2014 und die verdeckte Intervention in der Ostukraine massive Handelsbeschränkungen gegen Russland verhängt. Die Maßnahmen wurden zuletzt bis Sommer dieses Jahres verlängert. Russland hatte im Gegenzug ein Einfuhrverbot für Lebensmittel verhängt.

Heftige Kritik am Russland-Tag

Mecklenburg-Vorpommern hatte danach ungeachtet der angespannten deutsch-russischen Beziehungen den Kontakt zur Partnerregion Leningrader Gebiet weiter ausgebaut und trotz heftiger Kritik zwei Russland-Tage mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft veranstaltet. Erst am Freitag hatte Schwesig in Schwerin den russischen Botschafter Sergej Netschajew empfangen und ihn zum dritten Russland-Tag am 17. Oktober nach Rostock eingeladen.

Warenaustausch mit Russland Trotz der seit 2014 bestehenden Handelsbeschränkungen ist Russland nach Polen und den Niederlanden drittwichtigster Handelspartner Mecklenburg-Vorpommerns. Nach Angaben des Statistischen Amtes Schwerin wurden 2017 zwischen beiden Ländern Waren im Wert von 1,02 Milliarden Euro ausgetauscht. Der Export aus Mecklenburg-Vorpommern machte im Vorjahr mit 220 Millionen Euro dabei allerdings nur gut ein Fünftel aus. Die Importe hatten einen Umfang von 800 Millionen Euro.



In den vergangenen fünf Jahren schwankte das Ausfuhrvolumen nach Russland zwischen 154 und 310 Millionen Euro. Die Importe reichten von 383 Millionen Euro bis 835 Millionen Euro. Nach dem Verhängen der Sanktionen waren allein die Exporte der Ernährungsgüterwirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns zwischenzeitlich von zuvor etwa 90 Millionen Euro auf ein Drittel gesunken. (Quelle: dpa)

Schwesig zu Nord Stream 2: "Wir wollen das umsetzen"

Schwesig machte sich auch für den Bau der Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 stark. Die Gasleitung, die von Russland durch die Ostsee nach Lubmin führen soll, sei wichtig für die Energieversorgung in ganz Deutschland und somit ein gutes Projekt. "Und das wollen wir umsetzen", betonte Schwesig. Das Projekt ist höchst umstritten. Zu den Kritikern gehören neben der USA auch zahlreiche europäische Staaten, insbesondere Polen, die baltischen Staaten und die Ukraine. Ein Kritikpunkt ist, dass das Projekt die Ukraine wirtschaftlich weiter destabilisieren würde.

CDU: Auch an Polen denken

Auch der Koalitionspartner CDU will an Kooperationen mit dem russischen Partner festhalten. Aber man dürfe mit berechtigter Kritik nicht hinter dem Berg halten. CDU-Fraktionschef Vincent Kokert gab auch zu bedenken, dass zwischen Russland und Mecklenburg-Vorpommern noch weitere Länder existieren. "In Polen beobachtet man sehr genau, welche Zusammenarbeit wir mit Russland forcieren und dass wir den Russland-Tag machen." Der polnische Konsul in Stettin habe ihn schon gefragt, warum es eigentlich keinen polnischen Tag in Mecklenburg-Vorpommern gebe. Mecklenburg-Vorpommern sei eng eingebunden in den Ostseeraum, die Debatte auch mit den übrigen Anrainern müsse intensiviert werden, so Kokert weiter.

Linke: Russland-Sanktionen als "klassisches Eigentor"

Sein Amtskollege von der BMV-Fraktion, Bernhard Wildt, warnte vor einem deutschen Sonderweg und forderte ein klares Bekenntnis zum westlichen Bündnis. Der Linken-Abgeordnete Karsten Kolbe bezeichnete die Russland-Sanktionen hingegen als "klassisches Eigentor". Gerade ostdeutsche Firmen und die im Nordosten gewichtige Ernährungsgüterwirtschaft hätten darunter gelitten. Christoph Grimm von der AfD-Fraktion beklagte eine Kluft zwischen dem Handeln von Bundes- und Landesregierung, obwohl jeweils Union und SPD zusammen regierten. Während sich das Land um gute Beziehungen bemühe, sei vom Bund bislang nichts für die Aufhebung der Sanktionen erfolgt.

