Schweriner Zoo erhält Biber-Preis für besondere Tieranlagen Stand: 19.04.2022 06:34 Uhr Prämiert wird das Löwengehege im Rote-Liste-Zentrum, das im vergangenen Jahr eröffnet worden ist. Verliehen wird die Auszeichnung vom Bundesverband der Zootierpfleger.

Der Schweriner Zoo wird am heutigen Dienstag für sein Löwengehege im Rote-Liste-Zentrum mit dem Biber-Preis ausgezeichnet. Mit dem Preis werden besondere Tieranlagen gewürdigt. In der Begründung des Bundesverbandes der Zootierpfleger wird vor allem die Ausstattung der Anlage hervorgehoben: Rasen- und Sandflächen, Kletterbäume und ein beheizter Stein würden Abwechslung für die vier asiatischen Löwen schaffen. Ein komplexes Schließsystem biete den Pflegerinnen und Pfleger zusätzliche Sicherheit vor den Raubtieren.

Preis ging vor zwei Jahren nach Rostock

Zoo-Direktor Tim Schokra sagte, die Auszeichnung sei deshalb etwas Besonderes, weil sie von Kolleginnen und Kollegen vergeben wird - von Experten, die auf Arbeitsabläufe, Sicherheit und Tierwohl schauen. Im Rote-Liste-Zentrum Schwerin werden gefährdete Tierarten gezeigt. Ziel ist unter anderem die Zucht von asiatischen Löwen. In freier Wildbahn leben nur noch 350 dieser Tiere im Gir-Nationalpark in Indien. Vor zwei Jahren ging die Biber-Auszeichnung an den Rostocker Zoo.

