Stand: 05.04.2023 18:00 Uhr Schwerin: NDR als Top-Ausbildungsbetrieb geehrt

Mehr als 60 Unternehmen aus der Region Westmecklenburg wurden in Schwerin von der Industrie- und Handelskammer als Top-Ausbildungsbetriebe 2023 ausgezeichnet. Im Landkreis Nordwestmecklenburg bekommen 16, in Ludwigslust-Parchim 18 und in der Landeshauptstadt 28 Firmen die begehrte Plakette. Dabei sind fast alle Branchen vertreten: vom Straßenbau über die Lebensmittelindustrie bis hin zu Dienstleistern und Speditionen. Auch der Norddeutsche Rundfunk mit seinem Landesfunkhaus in Schwerin war mit seiner Bewerbung erfolgreich und darf auch in diesem Jahr die Auszeichnung "Top-Ausbildungsbetrieb" tragen.

