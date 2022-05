Schwerin: Feuer in Parkhaus - Autos zerstört Stand: 21.05.2022 15:52 Uhr In Schwerin ist in einem Parkhaus im Stadtteil Großer Dreesch am Sonnabendnachmittag ein Feuer in einer Tiefgarage ausgebrochen. Drei Autos wurden zerstört.

Kurz vor 14 Uhr wurde der Feuerwehr der dichte Qualm in der Tiefgarage am Dreescher Markt gemeldet. Erst hieß es, es würden zwei Fahrzeuge brennen. Laut Feuerwehr ist mittlerweile klar, das Feuer war in einem der Wagen ausgebrochen und hatte dann die daneben parkenden Fahrzeuge beschädigt. Die alarmierten Feuerwehrleute hatten die brennenden Autos nach einer Stunde gelöscht.

Statik des Parkhauses wird überprüft

Nach Angaben der Polizei wurde durch den Brand niemand verletzt und auch keine weiteren Autos beschädigt. Jedoch müsse nach der großen Hitze die Statik des Parkhauses überprüft werden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ermittelt jetzt die Kripo.

