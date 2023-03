Stand: 31.03.2023 09:34 Uhr Schwerin: 25-Jähriger durch Messerstiche schwer verletzt

Ein 25 Jahre alter Mann aus Syrien ist in Schwerin bei einem Messer-Angriff schwer verletzt worden. Die Polizei nahm einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Der mutmaßliche deutsche Täter konnte laut Polizei am späten Donnerstagnachmittag unmittelbar nach der Tat gefasst werden. Die Besatzung eines Polizeistreifenwagens war zufällig in der Nähe und sah ihn wegrennen. Über das mögliche Motiv wurde zunächst nichts mitgeteilt. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Haltestelle Schlossblick in der Goethestraße.

