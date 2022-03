Schulen in MV: Weiterhin drei Corona-Tests pro Woche Stand: 17.03.2022 05:13 Uhr MV hat noch immer die höchste Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen bundesweit. Um den Unterricht weiter zu gewährleisten, muss sich in der Schule noch mindestens bis Anfang April drei Mal pro Woche getestet werden.

Die Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern bleibt angespannt. Deshalb bleibt es an den Schulen des Landes bei drei Corona-Tests pro Woche für Schülerinnen und Schüler - zumindest vorerst. Bis zum 2. April soll diese Regelung gelten. Das hat Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch mitgeteilt.

Maske im Unterricht weiter empfohlen

Zudem werde weiterhin das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht empfohlen. In Pausen sowie auf Gängen und Treppen sei diese nach wie vor Pflicht. Auf dem Schulhof im Freien müssten Schülerinnen und Schüler aber keine Masken tragen.

VIDEO: NDR MV Live: Corona - Schülerrat fordert maximale Sicherheit (16 Min)

Bei Corona-Fällen: Maske und tägliche Tests

Treten Corona-Fälle in den Schulen auf, bleibt das Vorgehen trotz bevorstehender Lockerungen in vielen anderen Bereich laut Ministerium zunächst wie bisher. Heißt: Positiv getestete Kinder und Jugendliche müssen demnach in Quarantäne. Schülerinnen und Schüler der Klasse, in der das positive Testergebnis vorliegt, müssten für mindestens fünf Tage zum Schutz eine Maske tragen und würden täglich getestet.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 17.03.2022 | 06:00 Uhr