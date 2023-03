Schnee und Glätte: Viele Unfälle im Süden von MV Stand: 10.03.2023 16:57 Uhr Nasser Schnee und überfrorene Straßen haben zum Teil erhebliche Behinderungen auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns verursacht. Laut Polizei kam es innerhalb kurzer Zeit zu zahlreichen Unfällen.

Infolge des starken Schneefalls ist es auf den Straßen im Süden Mecklenburgs und Vorpommerns zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr gekommen. Nach Polizeiangaben gab es innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Unfälle, in den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden.

Zwei Fahrer verletzt

Zwischen Pasewalk und Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) wurde allerdings ein 56-Jähriger schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen kam er mit seinem Pkw samt Anhänger nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus Pasewalk gebracht werden. Bei einem Glätteunfall auf der B5 zwischen Vellahn und Pritzier (Kreis Ludwigslust-Parchim) wurde der Fahrer eines Kleintransporters leicht verletzt. Das Fahrzeug war auf winterlicher Straße außer Kontrolle geraten und ebenfalls gegen einen Baum geprallt. Wegen der Bergungsarbeiten musste die B5 an der Unfallstelle voll gesperrt werden.

Räumdienste überfordert

Auf der Auffahrt zum Rastplatz Brohmer Berge an der A20 bei Neubrandenburg kam ein Kleintransporter mit Anhänger ins Schleudern. Er blieb in der Auffahrt liegen und blockierte den Verkehr. In der Region Neubrandenburg, Neustrelitz und an der Müritz kamen immer wieder Autos auf Eis und der festgefahrenen Schneedecke ins Rutschen, prallten gegen Leitplanken und kamen von der Straße ab. Der Winterdienst kam im Berufsverkehr mit dem Räumen vor allem auf Landes- und Kreisstraßen kaum hinterher, hieß es. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wurden der Polizei zufolge mehr als 20 Glätteunfälle registriert. Unter anderem fuhr ein Streifenwagen, der auf dem Weg zu einem Unfall war, bei Grabow gegen eine Schutzplanke.

Anhaltender Schneefall

In der Nacht zog ein breites "Schnee-Band" von West nach Ost. Vor allem in Westmecklenburg und der Seenplatte fiel viel Schnee. Spitzenreiter waren Boizenburg und Groß Luckow mit jeweils zwölf Zentimetern Neuschnee, dicht dahinter Klink und Lübtheen mit zehn Zentimetern. Sieben bis acht Zentimeter fielen in Waren, Röbel an der Müritz und Neu Benthen.

