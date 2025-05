Stand: 06.05.2025 05:07 Uhr Hubbrücke in Plau am See wird gesperrt

Vom 1. Juni an dürfen Autos die historische Brücke erstmal nicht mehr befahren. Nach Angaben der Stadt soll über den Sommer getestet werden, ob die Überquerung der Elde so freundlicher für Radfahrer und Fußgänger wird. Die Abstimmung mit dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zu dem Test seien nun abgeschlossen, so Bürgermeister Sven Hoffmeister (CDU). Autos müssen dann über die B103 den Fluss überqueren. Die Zufahrt zum Kindergarten am Alten Wall sei weiterhin möglich, so der Bürgermeister. Der Test endet am 19. Oktober. Dann will die Stadtvertretung prüfen, ob sich die Sperrung positiv auf den Tourismus und die Umsätze der Einzelhändler ausgewirkt hat. Die Hubbrücke ist fast 110 Jahre alt und kann für Boote zur Durchfahrt um 1,60 Meter angehoben werden.

