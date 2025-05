Stand: 06.05.2025 07:03 Uhr Rostock: Windenergie-Lobby tagt - "Wind und Maritim"

Die 14. Zukunftskonferenz "Wind & Maritim" steht bis Mittwoch auf dem Plan im Radisson Blu Hotel Rostock. Die Konferenz verbindet Windenergie mit maritimer Wirtschaft. Ziel ist es laut Veranstaltern, Markt- und Technologietrends in der On- und Offshore-Windenergie, der maritimen Wirtschaft sowie Wasserstoffprojekte in den Mittelpunkt zu stellen. Themen sind auch die Forderungen der Branche an die neue Bundesregierung und die Absicherung maritimer kritischer Infrastruktur. Mehr als 120 Branchenexperten und 30 Referenten werden zu der zweitägigen Fachtagung in Rostock erwartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 06.05.2025 | 09:35 Uhr

