Stand: 06.05.2025 07:02 Uhr Greifswalder FC: Erster Zugang für kommende Saison

Der Fußballregionalligist Greifswalder FC hat seinen Kader mit Mittelfeldspieler Mcmoordy Hüther verstärkt. Der 25-Jährige wechselt zum Sommer ablösefrei vom Ligarivalen BFC Dynamo zu den Vorpommern. Bei seinem neuen Verein hat der gebürtige Berliner einen Zweijahresvertrag. Für ihn ist der Greifswalder FC die sechste Station im Herrenbereich. Er bringt reichlich Erfahrung in der Regionalliga mit und absolvierte insgesamt 138 Partien in dieser Spielklasse. Außerdem spielte er in Österreichs zweiter Liga. Beim BFC Dynamo zählt Hüther zu den Stammkräften. Eine feste Größe soll er auch in Greifswald werden, so Trainer Markus Zschiesche. "Neben seinen fußballerischen Fähigkeiten hat er Leaderqualitäten, die uns weiterhelfen werden. Er bringt Mentalität und körperliche Robustheit mit."

