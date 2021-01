Schiffbauer Fassmer will Standort Rechlin schließen Stand: 31.01.2021 07:35 Uhr Der Schiffbauer Fassmer aus Berne bei Bremen plant, den Traditionsschiffbaustandort Rechlin an der Müritz Ende März zu schließen. Dort arbeiten noch 30 Mitarbeiter.

Dem traditionsreichen Schiffbaustandort Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) droht das endgültige Aus. Die Fassmer-Werft aus dem niedersächsischen Berne will ihre Tochterfirma Fassmer Schiffsservice an der Müritz bereits Ende März schließen, wie ein Sprecher der Gemeinde am Sonnabend erklärte. Den noch 30 Mitarbeitern sei dies bereits mitgeteilt worden. Zuvor hatte die Nachrichtenplattform "Wir sind Müritzer" über die Schließungspläne berichtet.

Werft-Chef sprach 2020 noch von "stabiler Auftragslage"

In dem Schreiben an die Mitarbeiter sei neben den Auswirkungen der Corona-Pandemie die hohe "Belastung" der Ergebnisse des Rechliner Standorts für die gesamte Unternehmensgruppe als Begründung genannt worden. Auch nach "intensiven Beratungen" habe sich kein anderer Weg als der "vollständige Rückzug aus Rechlin", ergeben, heißt es demnach in dem Schreiben. Für die 30 betroffenen Mitarbeiter werde versucht, den Arbeitsplatzverlust sozial abzumildern. Bei der Fassmer-Gruppe war zunächst niemand zu einer Stellungnahme bereit. Noch vor einem Jahr hatte Geschäftsführer Harald Fassmer von einer "stabilen Auftragslage" gesprochen.

Fassmer-Gruppe: Weltweit 1.600 Mitarbeiter

Zuletzt waren in Rechlin unter anderem komplizierte Schweißteile und Anlagen für Megajachten, Kreuzfahrtschiffe sowie Zubehör und Landeplattformen für Hubschrauber auf großen Windkraftanlagen produziert wurden. Die Fassmer-Gruppe hatte den Standort 1996 übernommen. Zur Fassmer-Gruppe mit Hauptsitz in Niedersachsen gehörten bisher 1.600 Mitarbeiter an mehreren Standorten, darunter in Polen und China. Sie beliefern auch Hersteller von Kreuzfahrtschiffen. Der Jahresumsatz wurde mit 150 bis 200 Millionen Euro angegeben.

