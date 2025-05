Stand: 09.05.2025 12:36 Uhr Mobile Tierambulanz verlängert Einsatz in Schwerin

Die Mobile Tierambulanz verlängert ihren Einsatz in Schwerin um eine Woche. Sie bietet Tieren von obdachlosen Menschen und Personen in wirtschaftlicher Notlage direkt vor Ort eine kostenfreie medizinische Versorgung. Auch allgemeine Untersuchungen, Impfberatungen sowie Tipps zur artgerechten Tierhaltung und Ernährung sind Teil des Angebots. Es wird von dem Verein Tierhilfe Rhein-Mosel e.V. durchgeführt und von der Caritas im Norden finanziert. Darüber hinaus unterstützen lokale Tierärzte das Projekt. Erste Termine in Schwerin gab es bereits zwischen dem 25. April und dem 7. Mai. "An jedem Standort verweilen wir zwischen 10 und 14 Tagen, um auch komplexere Behandlungen durchführen zu können", heißt es vom Verein. Und damit reisen sie seit Oktober 2024 durch ganz Deutschland. Auch in Rostock haben sie schon Halt gemacht. In Schwerin sei der Aufenthalt wegen der starken Resonanz verlängert worden, so der Verein.

Weitere Termine der Tierambulanz in Schwerin: Freitag, 9. Mai, 11 bis 14 Uhr, am Parkplatz Supermarkt am Ärtzehaus Lankow

11 bis 14 Uhr, am Parkplatz Supermarkt am Ärtzehaus Lankow Montag, 12. Mai , 11 bis 14 Uhr, Alte Post, Berliner Platz

, 11 bis 14 Uhr, Alte Post, Berliner Platz Dienstag, 13. Ma i, 11 bis 14 Uhr, Caristatt Schwerin, Komarowstraße

i, 11 bis 14 Uhr, Caristatt Schwerin, Komarowstraße Mittwoch, 14. Mai, 11 is 14 Uhr, MGH Krebsförden, J. Grillhoff Straße

