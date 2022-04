Stand: 12.09.2014 18:50 Uhr Russlandtag: Die Sponsoren sprechen russisch

Die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern hält trotz anhaltender Kritik am geplanten Russland-Tag fest. Wie NDR 1 Radio MV am Freitag berichtete, wurde nun bekannt, dass russische Unternehmen einen großen Teil der anfallenden Kosten übernehmen. Sponsoren sind unter anderem Firmen wie Ilim Timber, Nordstream und Gazprom Germania, ein Tochterunternehmen des russischen Energiekonzerns Gazprom. Rund 40.000 Euro gibt es von den Sponsoren insgesamt.

30.000 Euro kommen von der Staatskanzlei

Die EU hatte erst am Freitagmorgen unter anderem gegen russische Öl-Unternehmen Sanktionen verhängt, darunter auch Gazprom. Deren Tochterfirma Gazprom Germania und der Gaslieferant NordStream sind von den Sanktionen nicht betroffen. Weitere Unterstützer sind der Rostocker Hafen, das Rostocker Bauunternehmen Inros Lacker und Wojtas Sicherheitstechnik. Auch die Industrie- und Handelskammer Rostock beteiligt sich mit 20.000 Euro. Die übrigen Kosten von etwa 30.000 Euro trägt laut Staatskanzlei das Land.

Sellering schließt kurzfristige Absage nicht aus

Der Russland-Tag soll am 30. September und 1. Oktober in Rostock stattfinden. Sollte sich die Lage in der Ukraine verändern, wollte Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) im Gespräch mit NDR eine kurzfristige Absage nicht ausschließen.

