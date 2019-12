Stand: 27.12.2019 19:08 Uhr - NDR Info

Russland: Nord Stream 2 geht Ende 2020 in Betrieb

Die russische Regierung rechnet mit Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Nach dem jüngst erfolgten Stopp der Bauarbeiten infolge von US-Sanktionen hat der russische Energieminister Alexander Nowak laut russischen Nachrichtenagenturen nun Ende 2020 als Datum genannt. Dann werde die Pipeline "an den Start gehen", so Nowak am Freitag. Bisher hatte die russische Führung lediglich von einer Verzögerung von einigen Monaten gesprochen. Ursprünglich sollte sogar schon Ende dieses Jahres Erdgas durch die im vorpommerschen Lubmin anlandende Leitung strömen.

Energieminister: "Akademik Tscherski" muss umgerüstet werden

Zur Fertigstellung der Pipeline müssen laut dem vom russischen Gazprom-Konzern angeführten Bau-Konsortium noch auf rund 160 Kilometern Röhren auf dem Meeresboden verlegt werden. Dazu sind Spezialschiffe erforderlich. Als Reaktion auf die Sanktionen hatte das Schweizer Unternehmen Allseas seine Verlegeschiffe abgezogen und den Bau damit gestoppt. 2.300 Kilometer der Doppelstrang-Leitung sind bereits verlegt. Laut Nowak ist nun geplant, die restlichen Verlegearbeiten von dem russischen Schiff "Akademik Tscherski" durchführen zu lassen. Allerdings müsse es für die Arbeiten in der Ostsee noch mit zusätzlichen Geräten ausgerüstet werden. "Wir benötigen etwas Zeit für zusätzliche Vorbereitungen", so Nowak.

Wochenlange Fahrt in die Ostsee

Die von einer Tochterfirma des staatlichen Energiekonzerns Gazprom betriebene "Akademik Tscherski" gilt als einziges russisches Schiff, das die Arbeiten vollenden könnte. Sie liegt derzeit im fernöstlichen Hafen Nachodka im Japanischen Meer. Die Fahrt von Asien bis in die Ostsee dauert mehrere Wochen. Russische Analysten erwarten Mehrkosten für den Fertigbau von einem zwei- bis dreistelligen Millionenbetrag.

Daten zur Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 - Gesamtinvestitionen: ca. 8 bis 10 Milliarden Euro

- Bauzeit: 2018 bis 2020 (geplant)

- Länge: ca. 1.230 Kilometer (weitgehend parallel zu den bestehenden Leitungen)

- Ausgangspunkt: Narwa-Bucht bei Ust-Luga an der russischen Ostseeküste

- Endpunkt: Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

- Betreiber: Nord Stream 2 AG

- Kapazität: Durch die zwei Röhren können bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr geliefert werden

- Die Pipeline liegt größtenteils auf dem Meeresboden auf, 200.000 betonummantelte Rohre (jedes 24 Tonnen schwer) werden verlegt. In Flachwasserbereichen, wie dem Greifswalder Bodden, sind die Rohre eingegraben.

USA wollen Fertigstellung verhindern

Die an die Spezialschiff-Betreiber gerichteten US-Sanktionen zielen darauf ab, die Fertigstellung der Pipeline noch zu verhindern. Im Streit um Nord Stream 2 sehen die USA ihr Vorgehen im Einklang mit europäischen Interessen. Sie warnen vor einer zu großen Abhängigkeit von russischem Gas. Auch mehrere EU-Staaten und die Ukraine sind gegen die Pipeline. Die USA wiederum stehen in der Kritik, sie wollten ihr eigenes, teuer produziertes Flüssiggas in Europa verkaufen.

Von der Leyen kritisiert Sanktionen

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen kritisierte die US-Sanktionen. Zwar habe das Projekt "auch eine politische Dimension", aber "auf einem anderen Blatt steht, dass die EU-Kommission entschieden Sanktionen gegen europäische Unternehmen, die sich im Einklang mit der Rechtsordnung in Projekten engagieren, ablehnt", sagte die CDU-Politikerin dem Nachrichtenmagazin "Spiegel".

