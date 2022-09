Rund 6.000 Menschen bei Demonstrationen gegen Regierungspolitik Stand: 13.09.2022 07:57 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend knapp 6.000 Menschen gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Proteste gab es in allen Teilen des Landes - an insgesamt 18 verschiedenen Orten.

Die zahlenmäßig größte Demonstration fand in Wismar statt. Dort wurden nach Angaben der Polizei rund 850 Teilnehmer gezählt. In Parchim gingen demnach 750 Menschen auf die Straße, in Neubrandenburg 620 und in Ludwiglust etwa 450. Landesweit gingen deutlich mehr Demonstranten auf die Straße, als in der vergangenen Woche, in der 2.200 Teilnehmer gezählt wurden.

Unterschriftensammlung in Rostock übergeben

Im Mittelpunkt der Proteste standen die steigenden Energiekosten, aber auch die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Vor der Demonstration in Rostock wurde im Rathaus eine Unterschriftensammlung mit der Forderung einer öffentlichen Bürgerfragerunde übergeben. Alle Veranstaltungen verliefen laut Polizei störungsfrei.

