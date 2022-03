Rügen: Urlauber retten Angler vor dem Ertrinken Stand: 07.03.2022 11:30 Uhr Zwei Urlauber aus Brandenburg haben einen Angler auf dem Wieker Bodden bei Vaschvitz vermutlich das Leben gerettet. Die beiden 60- und 65-jährigen Männer sahen plötzlich nur noch die Gummistiefel des Mannes, der zunächst im bauchnabeltiefen Wasser stand.

Augenscheinlich befand sich der Anlger in einer hilflosen Lage. Geistesgegenwärtig kehrten die beiden Urlauber um und ruderten zu dem Mann, der zu ertrinken drohte. Sie zogen ihn in ihr Boot und brachten ihn an Land. Dort befand sich bereits eine Polizeistreife, die zufällig in diesem Bereich unterwegs war und ebenfalls auf den Vorfall aufmerksam wurde.

Kleidung zieht Mann unter Wasser

Der 71-Jährige aus Sassnitz hatte zuvor im Wasser das Gleichgewicht verloren, nachdem er vermutlich gegen einen Stein gelaufen war. Seine Oberbekleidung hatte sich mit Wasser vollgesogen, es gelang ihm nicht, alleine wieder aufzustehen.

Urlauber geben Wechselkleidung

Gemeinsam übernahmen Retter und Polizei die Erstversorgung des Geretteten. Er war stark unterkühlt und durchnässt. Im Polizeifahrzeug konnte sich der Mann mit Wechselkleidung der Urlauber umziehen und aufwärmen. Eine weitere ärztliche Behandlung war nicht notwendig, so dass der Rüganer nach einiger Zeit seinen Heimweg selbst antreten konnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.03.2022 | 12:00 Uhr