Rostocks Oberbürgermeister Madsen geht offenbar nach Kiel Stand: 23.06.2022 19:09 Uhr Der Rostocker Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) kehrt der Hansestadt den Rücken: Der Verwaltungschef soll nach Informationen von NDR 1 Radio MV Wirtschaftsminister in der neuen schwarz-grünen Landesregierung in Kiel werden.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV aktuell

Madsen gilt schon seit einiger Zeit als heißer Kandidat für einen Kabinettsposten in Kiel. Weil die FDP nach der Landtagswahl Anfang Mai nicht mehr an der neuen Landesregierung beteiligt ist, muss auch der bisherige Wirtschaftsminister Bernd Buchholz von den Liberalen seinen Chefposten räumen.

Eintritt in die CDU wahrscheinlich

Der 49-Jährige Madsen dürfte ihn für die CDU beerben, Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hält große Stücke auf ihn. Der Däne ist bisher parteilos, sein Eintritt in die CDU steht offenbar bevor. Madsen ist auch deshalb ein Kandidat, weil die Union an der Waterkant keinen ausgewiesenen Wirtschaftsexperten in ihren Reihen hat. Eine Besetzung von außen hat sich auch deshalb abgezeichnet. Für Schleswig-Holstein mit seinen engen Verbindungen nach Dänemark und dem Projekt der Fehmarn-Belt-Querung gilt Madsen als Gewinn.

Noch keine offizielle Bestätigung

Madsen startete in Rostock als Unternehmer und IHK-Präsident. Seit 2019 ist er Oberbürgermeister. Sein Handeln gilt als skandinavisch unkonventionell. Zuletzt geriet er wegen der Absage der Bundesgartenschau in die Defensive. Eine offizielle Bestätigung für seine Berufung ins Ministeramt gibt es noch nicht. Die CDU in Schleswig-Holstein hält sich bedeckt, Madsen war am Donnerstagabend nicht zu erreichen. Das CDU-Minister-Personal soll am kommenden Montag auf einem Parteitag in Neumünster offiziell vorgestellt werden.

Auch Ex-Minister Meyer kam aus MV

Madsen wäre nicht der erste Politiker aus Mecklenburg-Vorpommern, der ins Kabinett nach Schleswig-Holstein wechselt. Der SPD-Politiker Reinhard Meyer ging 2012 als Wirtschaftsminister ins Nachbarland, er war zuvor Chef der Schweriner Staatskanzlei. 2018 kehrte er zurück nach Mecklenburg-Vorpommern, erst wieder als Chef der Staatskanzlei, dann als Finanzminister. Jetzt ist Meyer Wirtschaftsminister - er wäre Madsens Kollege in Schwerin.

