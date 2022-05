Rostocker Bürgerschaft befasst sich mit Buga-Problemen Stand: 11.05.2022 06:33 Uhr Die Rostocker Stadtpolitik debattiert heute über die Bundesgartenschau 2025. Die Bürgerschaft befasst sich mit den derzeitigen Problemen bei der Planung.

Die Vorbereitungen der Rostocker Bundesgartenschau (Buga) stecken in der Krise - das ist in den vergangenen Wochen klar geworden. Nach der Vorlage einer Risikoanalyse und einer anschließenden Krisensitzung bei Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) ist eine Verschiebung der Buga auf ein späteres Jahr ausgeschlossen worden. Die Hansestadt könne nur dann mit den mehr als 60 Millionen Euro an Fördermitteln vom Land rechnen, wenn die Gartenschau in drei Jahren stattfindet, so Backhaus.

Vier Projekte im Fokus

Gleichzeitig solle sich Stadt auf vier Elemente konzentrieren. Dies sind die Warnow-Brücke, der Stadtpark, der Stadthafen mit Hochwasserschutz sowie ein Teil des neuen Wohngebiets Warnow-Quartier. Die Kosten werden derzeit auf 140 Millionen Euro plus einer 30-prozentigen Steigerung geschätzt.

Personalprobleme sollen gelöst werden

Auf die Tagesordnung der Rostocker Bürgerschaft ist der Streit um die Buga durch einen Dringlichkeitsantrag des Rostocker Bundes gekommen. Bei der Sitzung am Nachmittag soll es unter anderem um die Lösung personeller Probleme bei der städtischen Gartenschau-Gesellschaft gehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 11.05.2022 | 07:00 Uhr