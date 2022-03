Rostocker Abwasser wird auf Corona geprüft Stand: 24.03.2022 15:27 Uhr Abwasser als Frühwarnsystem für steigende Corona-Zahlen - das ist die Idee hinter einem Pilotprojekt, das deutschlandweit an 20 Standorten durchgeführt wird. Unter anderem in Rostock.

In der Rostocker Kläranlage des Versorgers Nordwasser werden nun zwei mal pro Woche Abwasserproben entnommen. Die Proben werden dann an ein Speziallabor in Bayern geschickt. Dort wird die das Wasser einem PCR-Test unterzogen. So soll die Viruslast im Abwasser ermittelt werden. Anhand der gewonnenen Daten lässt sich die Entwicklung der Infektionszahlen ablesen - vier bis fünf Tage schneller als auf herkömmlichem Weg, sagte Nordwasser-Geschäftsführer Ulf Altmann.

Stuhl-Ausscheidungen als Grundlage

Denn bereits am Anfang einer Infektion würden Menschen Bestandteile des Virus ausscheiden. Grundlage ist laut Bund die Analyse von Stuhl-Ausscheidungen, in denen sich das Coronavirus nachweisen lasse - darüber lässt sich demnach die Verbreitung des Virus in einer bestimmten Region nachvollziehen. Ein weiterer Vorteil der Abwasserproben: Auch jene Menschen, die sich nicht testen lassen, werden miterfasst.

Einjährige Testphase

Das Projekt läuft erst einmal ein Jahr, dann wird geprüft, ob es flächendeckend in Deutschland zum Einsatz kommt. Beteiligt sind neben Rostock mehrere Landeshauptstädte wie Stuttgart, Saarbrücken, Bremen und Hamburg, aber auch kleinere Gemeinden wie Bramsche in Niedersachsen. Auch bei anderen Viren könnte das Frühwarnsystem Verwendung finden.

