Rostock und die BUGA: Aufarbeitung beginnt Stand: 12.04.2022 16:49 Uhr Die Hoffnungen auf eine BUGA in drei Jahren in Rostock sind zu den Akten gelegt worden. In der Stadt beginnt nun die Aufarbeitung. Konsequenzen sind noch nicht in Sicht.

Allein die Chefin der Links-Fraktion in der Bürgerschaft, Eva-Maria Kröger, forderte Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) als Aufsichtsratschef dazu auf, die Verantwortung zu übernehmen. Madsen ist derzeit im Urlaub und äußerte sich nicht dazu. Eine Verschiebung einer Bundesgartenschau, wie sie nun in Rostock im Gespräch ist, hat es in der 70-jährigen Geschichte noch nie gegeben, wie Jochen Sandner, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft, am Dienstag gegenüber NDR 1 Radio MV erklärte.

"Es hat noch niemand vergeigt"

An einer Schulddebatte werde er sich aber nicht beteiligen, sagte Sandner. "Es hat noch niemand vergeigt. Es haben Leute in Verantwortung für das Projekt darauf hingeweisen: 'So geht es gerade nicht. Wir müssen eine Veränderung in der Taktung machen.' Vergeigt wäre es dann, wenn ein Loch in der Agenda der Gartenschau-Geschichte wäre, wo eigentlich hätte Rostock stehen sollen und wollen", so Sandner. Am Mittwoch tagt der BUGA-Ausschuss der Bürgerschaft. Ob in dem Gremium das auch so gesehen wird, ist fraglich.

Weitere Informationen Planungsstopp für Buga 2025 in Rostock: "Grottenschlechte" Kommunikation Die Nachricht, dass die Buga 2025 in Rostock nicht wie geplant stattfinden kann, sorgt in der Stadtpolitik für Erstaunen und Ernüchterung. mehr

BUGA-Geschäftsführer weist Schuld von sich

Der Geschäftsführer der BUGA GmbH, Oliver Fudickar, findet, dass er alles richtig gemacht habe. Die Risikoanalyse habe er wie gefordert geliefert und schließlich seinen Aufsichtsrat informiert. Das jemand in ihm den Schuldigen sehen könnte, weist er zurück. "Ich bin der Geschäftsführer der BUGA und habe einen Vertrag bis Juni 2026. Mir ist nicht bekannt, dass das sozusagen geändert wird. Ich trete jeden Tag an, das Ziel zu erreichen."

"Diese Fehler gilt es aufzuarbeiten"

Auch Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (Parteilos) sei als Aufsichtsratschef der BUGA GmbH immer an seiner Seite gewesen, so Fudickar. An dem Eingeständnis, dass Rostock die Bundesgartenschau als Chance vertan habe, kommt Fudickar trotzdem nicht herum. "Reden wir es doch nicht schön. Dieses Risiko-Papier zeigt etwas auf, was nicht gut ist. Eine Situation, die Fehler aufweist. Diese Fehler gilt es natürlich aufzuarbeiten."

Werben für die Not-Varianten

Vier Not-Varianten, die er so nicht nennt, soll Oliver Fudickar jetzt erarbeiten. Dabei geht es um eine Verschiebung um ein oder drei Jahre, die Verlagerung der Schau ins IGA-Gelände oder alles zusammen. Das dürfte ein vollkommen neues Konzept erfordern, meinen Beobachter. Bis Anfang Mai ist das mehr als sportlich. "Bei allen vier Varianten geht es darum, das Versprechen der Stadtentwicklung des Rostocker Ovals beizubehalten. Dafür werben wir. Dafür probieren wir auch Verständnis zu finden, warum diese Variante vielleicht nicht die Charmanteste ist zu dem, was wir ursprünglich geplant haben, aber sie sichert in Gänze das, was wir mal wollten als Stadt und als Land."

Auch Not-Varianten kosten zusätzliches Geld

Der Planungsverzug und letztlich auch die Kostensteigerung in Höhe von 30 Prozent - das entspricht rund 50 Millionen Euro, waren letztlich die Gründe dafür, dass für die BUGA 2025 die Notbremse gezogen wurde. - Doch die Varianten, an denen er jetzt arbeiten will, würden kein Geld sparen, ist sich Fudickar sicher. "Eine Verschiebung wird natürlich auch Geld kosten. Auch eine Verlagerung wird Geld kosten, weil eben das IGA-Gelände sozusagen nicht heute ein Gartenschaugelände ist. Wir wollen auch Menschen davon überzeugen auf das Gelände zu kommen und zu sagen, 'ich bin bereit, dafür Eintritt zu bezahlen.' Man werde schauen müssen, welche der vier Varianten welche zusätzlichen Kosten verursacht. Allerdings dürfte fraglich sein, ob die Bürgerschaft, das Land und der Bund noch weitere Millionen in das Rostocker BUGA-Projekt stecken werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.04.2022 | 17:10 Uhr