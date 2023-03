Stand: 22.03.2023 06:48 Uhr Rostock: Warnstreik in Kitas und Bildungsdemo am Mittwoch

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat zum Warnstreik am Mittwoch an 35 Rostocker Kindertagesstätten und Horten der DRK Kinder- und Jugendhilfe GmbH sowie des ASB Küstenkinder e.V. aufgerufen. Nachdem Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gestern auf Initiative der Gewerkschaft ver.di gestreikt haben, will nun auch die GEW Druck in der laufenden Tarifauseinandersetzung machen. Die Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr an. Für den Nachmittag ist in Rostock eine weitere Bildungsdemonstration angekündigt, wo es unter anderem um den Betreuungsschlüssel in Kitas gehen soll.

