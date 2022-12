Rostock: Streik bei Ikea Stand: 09.12.2022 11:40 Uhr Geöffnet, aber mit Einschränkungen für Kunden: Ikea Rostock wird bestreikt. Ziel des Streiks ist ein Tarifvertrag für die etwa 260 Beschäftigte.

In der Rostocker Ikea-Filiale wird gestreikt. Die Gewerkschaft ver.di hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, heute und morgen die Arbeit niederzulegen. Von den 260 Beschäftigten in der Rostocker Ikea-Filiale beteiligen sich laut ver.di heute etwa 30 an dem Streik. Die Filiale ist geöffnet, aber es gibt für die Kunden leichte Einschränkungen im Service.

Gespräche mit Unternehmen

Der Streik ist eine Reaktion auf den digitalen Wandel in der Filiale, den die Gewerkschaft mit einem so genannten Zukunftstarifvertrag begleiten möchte. Darin sollten Beschäftigungsgarantien, Qualifizierungsangebote und Arbeitszeitmanagement für die Mitarbeiter geregelt werden. Dazu hat es mit dem Unternehmen bereits Gespräche gegeben, die aber abgebrochen wurden. Ikea teilt mit, dass es zuverlässige Vereinbarungen mit den Betriebsräten anstrebt, aber keinen Tarifvertrag mit ver.di. Am Sonnabend soll dann in Rostock noch einmal gestreikt werden.

