Stand: 23.10.2022 16:51 Uhr Rostock: Seawolves-Basketballer weiter ungeschlagen

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat seine Erfolgsserie fortgesetzt. Die Mecklenburger gewannen am Sonntag das Nordduell bei der BG Göttingen mit 95:92 (49:46). In der bis zuletzt offenen Partie war Derrick Alston Jr. mit 23 Punkten bester Rostocker Werfer. Der US-Amerikaner zeigte insbesondere in der dramatischen Schlussphase Nervenstärke und sorgte mit vier verwandelten Freiwürfen für die Entscheidung. Die Seawolves verbuchen nun nach vier Spielen im Basketball-Oberhaus vier Siege. Am kommenden Sonntag kommt es in Rostock zum Duell mit dem bislang ebenfalls ungeschlagenen Meister Alba Berlin. Ergebnisse und Tabelle

