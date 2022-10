Rostock: Lebenslange Haftstrafe für brutalen Überfall auf Senioren Stand: 28.10.2022 11:58 Uhr Das Landgericht Rostock hat einen 37 Jahre alten Mann wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und besonders schweren Raubes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Richter waren sich sicher, dass er im Januar in zwei Fällen Seniorinnen und Senioren überfallen und mit einem Messer schwer verletzt hat.

Der Mann hatte sich als Paketbote ausgegeben und sich so Zugang zu den Wohnungen verschafft. Zunächst hatte er in Rostock-Evershagen eine 66-Jährige niedergeschlagen, gewürgt und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Wenig später hat der Mann in einem Mehrfamilienhaus einen 82-Jährigen niedergestochen und beraubt.

Sicherheitsverwahrung angeordnet

Das Gericht stellte zugleich die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Damit ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Die Kammer folgte mit dem Urteil der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf eine Freiheitsstrafe "nicht höher als zwölf Jahre" plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt des Angeklagten hat bereits Revision angekündigt.

