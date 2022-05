Rostock: Lange Straße ist offiziell Fahrradstraße Stand: 23.05.2022 17:01 Uhr Es ist eine der wichtigsten Straßen für alle, die in Rostock einkaufen wollen: Die Lange Straße. Jetzt ist sie offiziell eine Fahrradstraße, Fahrräder haben also Vorrang. Das gilt zunächst für ein Jahr.

Fahrräder haben in der Langen Straße ab sofort Vorrang. Sie bestimmen das Tempo und dürfen auch nebeneinander fahren. Darauf weisen große, rot markierte Flächen und Schilder hin. Grundsätzlich darf aber jedes Fahrzeug weiterhin durch die Lange Straße fahren - auch Autos und Motorräder. Dafür steht unter den Schildern der Zusatz "Anlieger frei".

AUDIO: Lange Straße in Rostock ist Fahrradstraße (2 Min) Lange Straße in Rostock ist Fahrradstraße (2 Min)

Versuch wird mit Rad-Zählern ausgewertet

Laut Stadtverwaltung gab es im Vorfeld Untersuchungen zum Verkehrsaufkommen in der Langen Straße, unter anderem mit einer automatischen Rad-Zählstelle. Die dabei erfassten Zahlen sollen nach dem Test-Jahr mit den Daten verglichen werden, die während der Zeit als Fahrradstraße gesammelt werden. Teil des Versuchs soll auch ein Beteiligungangebot sein, bei dem sich Anwohnerinnen und Anwohner, Gewerbetreibende sowie Verbände äußern können. Die IHK zu Rostock hatte im Vorfeld kritisiert, dass durch das Modellprojekt möglicherweise weniger Autofahrer zum Einzelhandel in der Innenstadt kommen würden.

Initiative "Radentscheid Rostock" begrüßt Projekt

Die Mitglieder der Initiative "Radentscheid Rostock" haben die Eröffnung der Fahrradstraße sehr begrüßt. Die Rad-Aktiven hatten in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert, dass Autos auf der Langen Straße drängeln oder zu dicht überholen. Allerdings seien sie skeptisch, wie eine mögliche Verbesserung im Modellversuch analysiert werden könne. Ihnen zufolge müsste der Durchgangsverkehr komplett ausgeschlossen werden, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Das plant die Stadtverwaltung auch teilweise: Sie will in einigen Wochen den Übergang von der Langen Straße zu Straße Vogelsang nahe des Rathauses für Autos sperren.

Rostock plant zehn weitere Fahrradstraßen

In Rostock gibt es bereits fünf andere Fahrradstraßen, unter anderem in den Stadtteilen Lichtenhagen, Warnemünde oder der Südstadt. Laut Stadtverwaltung sollen bis zum kommenden Jahr Radfahrerinnen und Radfahrer noch auf zehn weiteren Straßen Vorrang erhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.05.2022 | 16:20 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Fahrrad