Rostock-Laage: Chef der US-Luftwaffe zu Besuch Stand: 11.07.2022 16:53 Uhr Hoher Besuch beim Taktischen Luftwaffengeschwader in Laage (Landkreis Rostock): Der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz, traf sich dort am Montagnachmittag mit dem Stabschef der US Airforce, Charles Brown. Dabei ging es auch um den geplanten Kauf von F35-Kampfjets durch die Bundeswehr.

Brown traf am Mittag mit einer Delegation beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" in Laage ein. In den Gesprächen ging es auch um die militärische Zusammenarbeit in Deutschland. Der Fliegerhorst in Laage ist nach Angaben der Bundeswehr einer von vier Eurofighter-Standorten der Luftwaffe. Außerdem findet dort die Eurofighter-Ausbildung statt.

625 zusätzliche US-Soldaten in Deutschland

US-Präsident Joe Biden hatte Ende Juni auf dem Nato-Gipfel in Madrid eine verstärkte Truppenpräsenz angekündigt - mit der Ostflanke der Nato als Schwerpunkt. Das Weiße Haus teilte dazu mit, in Deutschland und Italien würden zusätzliche Kräfte zur Luftverteidigung stationiert - in die Bundesrepublik werden demnach rund 625 zusätzliche Soldaten entsandt. In Polen sollen "die ersten permanenten US-Truppen an der Ostflanke der Nato" stationiert werden - bislang sind sie dort auf Rotationsbasis.

