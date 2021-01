Stand: 13.01.2021 17:23 Uhr Rostock: Jüdische Gemeinde begeht Festjahr

Mit einer interreligiösen Andacht ist am Mittwochabend in der Rostocker Nikolai-Kirche das Festjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" eröffnet worden. Wegen der angespannten Corona-Situation waren keine Besucher zugelassen. Die Andacht werde aufgezeichnet und soll später im Netz zu erleben sein, hieß es von der evangelischen Innenstadtgemeinde. Man hoffe, im Sommer eine interreligiöse Veranstaltung unter freiem Himmel abhalten zu können. Übers Jahr sind in Rostock rund 40 Veranstaltungen zur jüdischen Kultur und Geschichte in der Hansestadt geplant. | 13.01.2021 17:23