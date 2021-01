Stand: 12.01.2021 12:35 Uhr Rostock: Hotel, Wohn- und Geschäftshaus entstehen am Glatten Aal

In der Rostocker Innenstadt haben die Bauarbeiten am Glatten Aal begonnen. Für ein neues Hotel sowie ein Wohn- und Geschäftshaus muss der Parkplatz weichen. 154 Parkplätze in bester Innenstadtlage fallen damit weg. Bevor die Fundamente gesetzt werden können, müsse der Munitionsbergungsdienst aber noch den Boden untersuchen, heißt es von der Baufirma. 2023 sollen das Hotel sowie das Wohn- und Geschäftshaus fertig sein. | 12.01.2021 12:20

