Stand: 25.02.2023 08:54 Uhr Rostock: Gedenkfeier für NSU-Opfer Mehmet Turgut

In Rostock wird am Nachmittag an Mehmet Turgut erinnert. Er war vor 19 Jahren an seinem Arbeitsplatz - einem Imbiss im Stadtteil Toitenwinkel - von der Terrorgruppe NSU erschossen worden. Neben Angehörigen kommen auch Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) sowie Vereine und Verbände zum Gedenken im Neudierkower Weg zusammen.

