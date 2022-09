Stand: 11.09.2022 18:50 Uhr Rostock: Empor-Handballer unterliegen Hüttenberg

Der HC Empor Rostock hat sein erstes Heimspiel in der neuen Spielzeit der zweiten Handball-Bundesliga verloren. Die Mecklenburger unterlagen in der OSPA-Arena dem TV Hüttenberg mit 24:29 (8:12). Empor gestaltete die Partie zunächst ausgeglichen, erwischte kurz vor der Halbzeitpause aber eine schwache Phase mit vier Gegentreffern in Serie, so dass sich Hüttenberg etwas absetzen konnte. Nach dem Wechsel gelang es den Norddeutschen nicht mehr, die Partie noch zu drehen. | 11.09.2022 18:50

