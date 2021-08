Rostock: Bürgerschaft stimmt endgültig für BUGA 2025 Stand: 18.08.2021 20:21 Uhr Die Bürgerschaft Rostock hat endgültig grünes Licht für die Bundesgartenschau (BUGA) 2025 gegeben. Das Gremium stimmte am Mittwochabend für den Durchführungsvertrag mit der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft sowie die städtische Gesellschaft, die das 150-Millionen-Euro-Projekt umsetzen soll. Ein Nein hätte das BUGA-Aus zur Folge haben können.

Diese beiden Entscheidungen ließen in den bisher vierjährigen Planungen der BUGA 2025 auf sich warten. Deshalb hatte der Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft, Jochen Sandner, Anfang der Woche Druck gemacht und ein Ultimatum gestellt. Sollte die Zustimmung zum Vertrag am in der Bürgerschaftssitzung am Mittwoch (18. August) nicht erfolgen, dann werde sich die Bundesgartenschau-Gesellschaft aus dem Projekt zurückziehen. Das hieße wiederum, dass es 2025 keine BUGA in Rostock gäbe.

Viele Stadtentwicklungsprojekte hängen an der BUGA

An dem Projekt hängt viel in der Hansestadt - vor allem jede Menge Fördergeld von Bund und Land. Damit soll nicht allein in die Gartenschau sondern in die Stadtentwicklung investiert werden. Es geht um Projekte wie die Warnowbrücke, den Stadtpark auf der alten Deponie im Nordosten der Stadt, den Stadthafen, der ein neues Gesicht bekommen soll, und ein neues Wohnquartier an der Warnow.

Hohe Kosten befürchtet

All diese Projekte könnten weit teurer werden als ursprünglich geplant - auch für die Stadt. Dies befürchtet etwa die Linksfraktion in der Bürgerschaft der Stadt. Denn die Planungen für die BUGA begannen weit vor der Corona-Pandemie, als die daraus resultierenden finanziellen Lasten noch nicht absehbar waren. Trotz aller Fördermittel soll die Stadt am Ende noch rund 40 Millionen Euro aufbringen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 19.08.2022 | 05:30 Uhr