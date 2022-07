Rostock: Außenministerin Baerbock beginnt Deutschlandreise Stand: 14.07.2022 12:05 Uhr Zum Auftakt ihrer Deutschlandreise war Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) heute in Rostock. Der Arbeitsbesuch fand vor dem Hintergrund der geplanten Nationalen Sicherheitsstrategie statt.

Anlässlich des Besuchs von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) beim Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung in Rostock hat Mecklenburg-Vorpommerns Landeswirtschaftsministerium auf die Bedeutung der maritimen Forschung hingewiesen. "Die praxisnahe Arbeit in den Fraunhofer-Strukturen ist ein Glücksfall für das Land. Die Bedeutung der Forschung am Ocean Technology Campus (OTC) geht daher auch weit über die Beseitigung von Umweltbelastungen hinaus", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Jochen Schulte (SPD) am Donnerstag. Baerbock wollte sich bei ihrem Arbeitsbesuch über die ökologischen Auswirkungen von Munition und deren Aufspüren im Meer informieren.

Dialogprozess zur Erstellung der Sicherheitsstrategie

Erstmals will die Bundesregierung eine Nationale Sicherheitsstrategie entwickeln - und dabei die Öffentlichkeit, Experten, Verbände und die Zivilgesellschaft einbinden. Die zehntägige Deutschlandreise der Außenministerin ist Teil dieses Dialogprozesses. Sie wolle dadurch auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Sicherheit ein Thema ist, das alle angeht, sagt Baerbock. Die Sicherheitsstrategie soll dem Auswärtigen Amt zufolge sowohl den Schutz vor Gewalt und Krieg, die Sicherung von Demokratie und Lebensweise wie auch die Bewahrung der Lebensgrundlagen im Sinne von Umwelt und Ressourcen einbeziehen.

