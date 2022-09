Stand: 21.09.2022 08:58 Uhr Rostock: 80-Jährige stirbt nach Unfall mit Lkw und Bus

Beim Zusammenstoß von drei Fahrzeugen in der Rostocker Südstadt unweit vom Ortsausgang ist am Mittwochmorgen eine 80 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Laut Polizei war sie mit ihrem Auto mit einem Bus kollidiert, der auf einer Leerfahrt war. Auch ein Lastwagen sei in den Unfall verwickelt gewesen. Bus - und Lastwagenfahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

