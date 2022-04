Rostock: 13-Jähriger greift Mädchen mit Messer an

Stand: 25.04.2022 06:32 Uhr

In Rostock hat ein 13-jähriger Junge am Sonntag zwei Mädchen angegriffen. Dabei stach er laut Polizei einer 14-Jährigen mit einem Messer in den Bauch.