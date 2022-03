Robben in MV: Tierschützer wollen sensibilisieren Stand: 23.03.2022 07:34 Uhr Die Robbenpopulation in der Ostsee erholt sich weiter. In den 1980er Jahren gab es nur noch wenige dieser Meeressäuger im Ostseeraum, heute leben hier wieder 40.000. Damit das so bleibt, informiert der BUND über den Schutz der Robben.

An den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns haben sich aktuell in etwa 120 Kegelrobben angesiedelt. Immer wieder finden Spaziergänger am Strand Robben - so erst vor wenigen Tagen auf Rügen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) weiß, wie sich Passanten in dem Fall richtig verhalten. Vor allem Abstand halten, den Hund anleinen und wenn möglich Robbenschützer informieren, so Nicola Boll vom BUND. Besonders der Abstand sei wichtig, so Boll. Damit der von Passanten eingehalten wird, werden um die Robben herum Schutzzäune errichtet. Wie diese aufgebaut werden, haben Boll und ihr Team am Dienstag in Warnemünde gezeigt.

BUND informiert in Groß Schwansee und Warnemünde

Die Informationsveranstaltung fand im Rahmen des internationalen Tags der Robbe statt und sollte Besucher für die Bedürfnisse der heimischen Kegelrobbe sensibilisieren. Besonders in der aktuellen Geburtssaison der Tiere sei ihr Schutz wichtig, so Boll. Vor allem junge Robben verirren sich auch an viel besuchte Badestrände. Die dreistündige Veranstaltung in Warnemünde konnte an den Strandaufgängen sechs bis sieben besucht werden. Eine ähnliche Veranstaltung des Bundes für Umwelt und Naturschutz fand auch auch in Groß Schwansee im Landkreis Nordwestmecklenburg statt.

