Stand: 16.03.2023 06:56 Uhr Ribnitz-Damgarten: Straßensperrung nach Lkw-Zusammenstoß

Auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten ist es am frühen Morgen zu einem Unfall gekommen. Am Abzweig Borg sind der Polizei zufolge kurz vor 6 Uhr zwei Lkw zusammengestoßen. Ein am Unfall beteiligter Tankwagen sei dadurch in den Straßengraben gerutscht. Es soll niemand verletzt worden sein. Ob infolge der Kollision Diesel aus dem Tankwagen austritt, sei noch nicht bekannt. Nach dem Unfall wurde die Straße der Polizei zufolge kurz vor dem Ortseingang Ribnitz-Damgarten voll gesperrt.

