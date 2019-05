Stand: 23.05.2019 13:05 Uhr

Rezo vs. CDU: Amthor-Video wird nicht veröffentlicht

Der 26-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat bestätigt, dass ein Antwortvideo auf die scharfe Kritik des YouTubers Rezo an der Regierungspolitik existiert. Veröffentlicht werden soll es allerdings nicht. Das teilte Amthor auf Nachfrage von NDR 1 Radio MV am Rande eines Pressetermins mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Rostock mit. Das Antwortvideo habe er am Dienstag im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin gedreht, die CDU habe sich aber dann dazu entschieden, es nicht zu veröffentlichen. "Ein Video mit dem Anspruch einer Zerstörung - das ist nicht der Stil der CDU", so Amthor in Rostock.

CDU lädt Rezo zum Meinungsaustausch ein

"Unser Stil ist es, sich miteinander an einen Tisch zu setzen und um die besten Argumente zu ringen." Deswegen habe der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak zu einem Gespräch eingeladen, an dem Amthor teilnehmen möchte. Darauf habe sich die Parteispitze geeinigt. Man wolle "keinen ewigen Austausch über Videos, sondern lieber einen Austausch auf einer Argument- und Sachebene". Darum gehe es auch am Sontag bei der Europawahl, sagte Amthor weiter - "nicht um Videos, sondern um Themen und da sei die CDU gut aufgestellt", so Amthor.

CDU-Kritik des YouTubers Rezo geht viral

In dem Video des YouTubers Rezo heißt es, die CDU zerstöre "unser Leben und unsere Zukunft". Es wurde bis Donnerstagmittag fast fünf Millionen mal geklickt. Rezo wirft den Regierungsparteien, allen voran der CDU, unter anderem Inkompetenz, beispielsweise bei der Drogenpolitik und Urheberrechtsreform, Untätigkeit bei der Klimapolitik und politische Entscheidungen vor, die zur wachsenden Schere zwischen Arm und Reich und weniger Chancengleichheit beigetragen habe.

Amthor: Quellen zeigen nur einen Teil der Wahrheit

Auf die Frage, ob es sich angesichts der zahlreichen Quellen, die Rezo für seine Kritik anführt, nicht um eine fundierte Kritik handele, antwortete Amthor, er "wiederspreche den einzelnen Quellen nicht". Sie würden allerdings "häufig auch nur einen Teil der Wahrheit zeigen", hieß es. Bei der sozialen Ungleichheit in Deutschland, aber auch bei den Bildungsausgaben habe sich "nicht alles zum Negativen entwickelt". Zu den "vielen Thesen" Rezos habe die CDU außerdem ein "Faktenblatt" veröffentlicht.

