Rettungsaktion in Wolgast: Pferd aus Schlamm gezogen Stand: 03.08.2022 06:35 Uhr Dramatische Tierrettungsaktion im Norden von Wolgast: Ein Pferd war tief in einem schlammigen Graben versunken. Die Rettung gelang schließlich mit schwerem Gerät.

Ein Radfahrer war am Dienstagabend auf seinem Heimweg am Weidehof entlanggefahren und hatte seltsame Geräusche bemerkt: Am Rande einer Koppel entdeckte er den Wallach "Cash" in seiner Notlage. Das Pferd war in dem Wassergraben eingesunken und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Kran hebt Pferd aus dem schlammigen Graben

Der Zeuge alarmierte die Polizei sowie Verantwortliche auf dem Weidehof. Die Polizei forderte dann die Freiwillige Feuerwehr Wolgast und das Technische Hilfswerk zur Unterstützung an. Gemeinsam gelang es den Helfern, ein Hebegeschirr unter den 700 Kilogramm schweren Wallach hindurchzulegen. So konnte das Pferde mit einem Kran aus dem Schlamm gehoben werden.

Pferd übersteht Strapazen offenbar unbeschadet

Ein Tierarzt war während der gesamten Rettungsaktion dabei und betreute den Wallach, der unverletzt blieb. Nach ersten Einschätzungen der Tierrettung und einer Verantwortlichen vom Pferdehof hat er die Strapazen wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden. "Cash" wurde nach einer kurzen Begutachtung in seinen Stall geführt und erstmal kräftig abgespritzt.

