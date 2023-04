Renommierter Journalistenpreis geht nach MV Stand: 18.04.2023 05:58 Uhr Unser langjähriger Kollege und multimedialer Redakteur im NDR Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern hat den renommiertesten Journalistenpreis Deutschlands in unser Land geholt. Er hat den Herbert-Zimmermann-Preis in der Kategorie "Radio-Reportage 2023" gewonnen.

Am Montag durfte Tobias Blanck seinen Preis in Dortmund entgegennehmen. Diese besondere Auszeichnung hat er für seine NDR 1 Radio MV-Schlussreportage der Rostock Seawolves in Jena bekommen. Nach diesem Spiel sind die Seawolves in die 1. Basketball Bundesliga aufgestiegen.

Konkurrenz war sehr groß

Auch andere Mitbewerber haben in Dortmund auf den "Herbert-Zimmermann-Preis" gehofft. Durch die Leichtathletik-WM, die European Championsship und das Europaleague-Finale von Eintracht Frankfurt war die Konkurrenz sehr groß. Die gesamte NDR MV-Redaktion freut sich deshalb ganz besonders für und mit ihrem geschätzen Kollegen. "Das ist eine tolle Auszeichnung für Tobias Blanck, die er sich als leidenschaftlicher Sportreporter und langjähriger Experte absolut verdient hat" , findet auch NDR Landesfunkhausdirektor Joachim Böskens.

AUDIO: Die Schlussreportage von Tobias Blanck der Rostock Seawolves in Jena zum Nachhören (5 Min)

Auszeichnung für packende 4:30 Minuten

Die Reportage von Tobias Blanck geht knapp 4:30 Minuten und keine einzige Sekunde sei langweilig, heißt es von der Jury. "Wie lange können 23 Sekunden beim Basketball sein, wenn es 74:74 steht und es nach Verlängerung riecht? Und wie lange können 4 Sekunden sein, wenn man 74:76 zurückliegt und dann doch noch 77:76 gewinnt? [...] Tobias Blanck schafft es genau die Bilder im Kopf zu erzeugen, die notwendig sind, um die Dramatik und die Bedeutung dieser 23 Sekunden zu schildern" , so die Begründung der Jury weiter. Wir sind stolz wie Bolle und sagen: Herzlichen Glückwunsch, lieber Tobi!

Preis wird seit 1985 vergeben

Mit dem Herbert-Zimmermann-Preis erinnert der "Verband Deutscher Sportjournalisten" an den berühmten verstorbenen Radio-Sportreporter aus der Nachkriegszeit. Dessen packende Reportage vom ersten Fußball-WM-Titel der deutschen Nationalmannschaft 1954 erlangte Kultstatus. Herbert Zimmermann ist 1966 verstorben. Der nach ihm benannte Preis wird seit 1985 vergeben.

