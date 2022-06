Reisewelle nach MV: Überfüllte Regionalzüge auch am Sonnabend Stand: 04.06.2022 16:29 Uhr Für viele Reisende hat das lange Pfingstwochenende am Freitag mit vollen Zügen begonnen. Auch heute sind die Regionalzüge in Mecklenburg-Vorpommern teils überfüllt. Mancherorts konnten Reisende mit Fahrrad nicht einsteigen. Es kam zu Verspätungen.

Pfingstfeiertage und Neun-Euro-Ticket haben in Mecklenburg-Vorpommern zu teils überfüllten Zügen, dichtem Gedränge an den Bahnsteigen und Verspätungen geführt. Reisende sprachen von "krachend vollen Zügen" insbesondere in Richtung Ostsee. In der App des DB Navigators hieß bei Regionallinien nach Rostock oder Stralsund etwa, es werde eine "außergewöhnlich hohe Auslastung erwartet". Nach Angaben der Deutschen Bahn sind Regionalzüge insbesondere zu touristischen Zielen "wie erwartet sehr stark nachgefragt". Viele Reisende mussten sich auf Verspätungen und einen Stehplatz im Gang einstellen. Weil der Regionalzug der Linie RE5 nach Rostock überfüllt war, konnten Reisende mit Fahrrädern gar nicht erst einsteigen. Das ärgerte viele Fahrradtouristen. "Wer kann, sollte daher auf das Rad verzichten", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Verspätungen wegen teils völlig überfüllter Züge

Reisende berichteten am Sonnabend aber auch von teils völlig überfüllten Zügen, es sei auch zu Verspätungen gekommen. Fahrgäste sollten sich kurz vor Reiseantritt noch einmal bei den Verkehrsverbünden vor Ort oder über den DB Navigator informieren. Aber auch etliche Reisende, die mit einem Erste-Klasse-Ticket unterwegs waren, ärgerten sich, weil sie keinen Platz finden konnten. Auch die Regionalexpresszüge zwischen Berlin und Stralsund über Pasewalk und Anklam wurden von vielen Neun-Euro-Ticket-Inhabern genutzt. Eine sehr hohe Auslastung gab es auch auf der Regionalexpress-Linie von Rostock über Schwerin nach Hamburg.

300.000 Urlauber in MV erwartet

Etwa 300.000 Übernachtungsgäste werden am Pfingstwochenende in MV erwartet, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf am Freitag. Das entspreche einer Auslastung von 85 Prozent. Pfingsten herrscht in der Regel immer reger Betrieb bei der Bahn. In diesem Jahr kommt aber noch das Neun-Euro-Ticket hinzu, mit dem Inhaber jeweils in den Monaten Juni, Juli und August mit öffentlichen Personnahverkehr durch ganz Deutschland fahren können.

Bewährungsprobe für Rabattaktion

Das Pfingstwochenende gilt als erste Bewährungsprobe für die Rabattaktion. Die Bahn rechnete im Vorfeld besonders auf touristischen Strecken mit Andrang. Verkehrsunternehmen hatten schon vorab angekündigt, dass etwa die Fahrradmitnahme nicht immer und überall möglich sein werde.

