Stand: 20.06.2020 14:40 Uhr - NDR 1 Radio MV

Rehberg zu Amthor-Rückzug: "Kluge" Entscheidung

Der kommissarische CDU-Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern, Eckhardt Rehberg, hat den Verzicht des Bundestagsabgeordneten Philipp Amthors auf die Kandidatur für den Landesvorsitz der Partei begrüßt. "Das ist mit Respekt zu betrachten", sagte Rehberg NDR 1 Radio MV. Die Diskussion der vergangenen Tage zeige, dass das eine kluge Entscheidung sei. Sie verhindere, dass die Landespartei in eine schwierige Phase gekommen wäre. Amthor habe selbst erkannt, dass die Vorwürfe gegen ihn weitergegangen wären. Gleichwohl sei der Politik insgesamt Schaden entstanden, so Rehberg weiter.

Rückzug nach Lobbyismus-Kritik

Amthor hatte am Freitagabend nach einer erweiterten Landesvorstandssitzung in Güstrow im Zuge der Kritik an seiner Lobbytätigkeit für ein US-Unternehmen seine Kandidatur zurückgezogen. Trotz überragender Zustimmung und Unterstützung habe er entschieden, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, so Amthor. "Ich möchte an dieser Stelle keine Belastung für die Partei sein", fügte er hinzu. Statt Amthor soll nun der Landrat von Vorpommern-Greifswald, Michael Sack, an die Spitze der Partei rücken. Sack wurde vom Vorstand einstimmig nominiert. Er soll am 7. August auf einem Landesparteitag gewählt werden.

Nebentätigkeit mit Bundestag klären

Offen blieb nach seinem kurzen Statement am Freitagabend weiter, wer Amthors Reisen im Auftrag der US-Firma "Augustus Intelligence" bezahlte. Nachfragen dazu blieben unbeantwortet. Die Details zu seiner umstrittenen Nebentätigkeit wolle er jetzt mit der Bundestagsverwaltung klären, sagte Amthor. Kurz vor der CDU-Vorstandssitzung beendete Amthor seine Tätigkeit für die US-Wirtschaftskanzlei White and Case. Das berichtet "Der Spiegel". Er habe sich zu dem Schritt entschieden, weil er sich "politisch nicht noch angreifbarer machen" wolle, teilte der Bundestagsabgeordnete über sein Büro dem "Spiegel" mit. Amthor hatte diese erlaubte Nebentätigkeit als freier Mitarbeiter beim Bundestag angezeigt. Laut Internetseite des Bundestags erhielt Amthor monatlich eine Vergütung zwischen 1.000 und 3.500 Euro.

Rehberg: Bis Ende Juli Zeit für Stellungnahme

Wie Rehberg NDR 1 Radio MV sagte, hat Amthor bis Ende Juli Zeit eine Stellungnahme an die Bundestagsverwaltung abzugeben. Amthor habe gegenüber dem Landesvorstand gesagt, dass die geschäftlichen Reisen geschäftlich veranlasst und die privaten privat. "Philipp Amthor ist an dieser Stelle klug beraten, hier Transparenz herzustellen", so Rehberg. Sollte alles befriedigend aufgeklärt werden können, habe Amthor eine zweite Chance in der CDU verdient. "Es liegt letztlich an ihm selber, wann und wie er diese zweite Chance verdient."

Konsequenzen gezogen

Amthor hatte bereits im Lauf der Woche einige Konsequenzen gezogen. Sein Mandat im Bundestags-Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz gab er zurück. Zu problematisch war offenbar die Verbindung zum Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen. Wie Amthor hatte wohl auch Maaßen Kontakte zu Augustus Intelligience, jener Firma, für die Amthor Lobbyarbeit leistete. Maaßen soll im Untersuchungsausschuss zum Fall des Attentäters Amri befragt werden. In der Vorwoche hatte Justizministerin Katy Hoffmeister ihre Kandidatur für den Landesvorsitz zurückgezogen, um Amthor den Weg frei zu machen.

Rehberg setzt auf Sack

In der offenen Frage des Landesvorsitzes setzt Rehberg auf den neuen Kandidaten. Er hoffe, dass die Landespartei in Mecklenburg-Vorpommern mit dem 47-jährigen Kommunalpolitiker wieder Tritt fasse und dass Sack die verschiedenen Flügel der Landespartei wird binden können. "Michael Sack ist ein anerkannter Landrat, ist sehr bodenständig und hat 2017 mit über 80 Prozent gegen die AfD seine Landratswahl gewonnen", so Rehberg zu NDR 1 Radio MV. Der CDU-Kreisverband von Vorpommern-Greifswald begrüßte die Nominierung von Sack. Zwar sei mit Amthor ein sehr guter Kandidat verloren gegangen, dafür allerdings mit Michael Sack auch ein sehr guter Kandidat für das Amt gefunden worden, so CDU-Kreischef Franz-Robert Liskow zu NDR 1 Radio MV.



